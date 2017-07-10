أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مرسى علم تستقبل أول رحلة طيران من شركة «أزور أير» الألمانية

Google+ Print
مرسى علم تستقبل أول رحلة طيران من شركة «أزور أير» الألمانية مرسى علم تستقبل أول رحلة طيران من شركة «أزور أير» الألمانية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل مطار مرسى علم، اليوم الإثنين، 320 سائحًا ألمانيًا على متن أولى رحلات طيران شركة "أزور أير" الألمانية، قادمة من مطار دوسلدورف، وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار محمد طمان، في تصريحات صحفية إن رحلة اليوم هي باكورة إنتاج لخط الطيران الجديد بين المدينتين، موضحًا أن إدارة المطار نظمت احتفالية كبرى لاستقبال الفوج السياحي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة إيماك المشغلة للمطار، الطيار هانى عقاب، إنه تم الاتفاق على تشغيل رحلتين أسبوعيًا على هذا الخط، مشيرًا إلى أنه تم توفير وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات اللازمة لاستقبال السائحين، بهدف بث رسالة إيجابية عن الأمن والأمان بالمطارات والمقاصد السياحية المصرية.

شاهد أيضا

وكان هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أكد في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الحركة الألمانية لمصر بدأت في العودة تدريجيًا، مسجلة ارتفاعًا ملحوظ لم تشهده منذ نحو عامين، مرجعًا السبب في ذلك للعلاقات القوية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح ، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وما تبعها من زيادة في رحلات الطيران بين البلدين، علاوة على نجاح الحملة الإعلانية المصرية وتحركات المستشار السياحي المصري بألمانيا محمد عبد الجبار والذي تمكن بمعاونة بدر عبد العاطي سفير لدى برلين، في إعادة منظمي الرحلات وشركات الطيران للعمل مع مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية