مرسى علم تستقبل أول رحلة طيران من شركة «أزور أير» الألمانية

التحرير

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استقبل مطار مرسى علم، اليوم الإثنين، 320 سائحًا ألمانيًا على متن أولى رحلات طيران شركة "أزور أير" الألمانية، قادمة من مطار دوسلدورف، وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار محمد طمان، في تصريحات صحفية إن رحلة اليوم هي باكورة إنتاج لخط الطيران الجديد بين المدينتين، موضحًا أن إدارة المطار نظمت احتفالية كبرى لاستقبال الفوج السياحي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة إيماك المشغلة للمطار، الطيار هانى عقاب، إنه تم الاتفاق على تشغيل رحلتين أسبوعيًا على هذا الخط، مشيرًا إلى أنه تم توفير وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات اللازمة لاستقبال السائحين، بهدف بث رسالة إيجابية عن الأمن والأمان بالمطارات والمقاصد السياحية المصرية.

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وكان هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أكد في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الحركة الألمانية لمصر بدأت في العودة تدريجيًا، مسجلة ارتفاعًا ملحوظ لم تشهده منذ نحو عامين، مرجعًا السبب في ذلك للعلاقات القوية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وما تبعها من زيادة في رحلات الطيران بين البلدين، علاوة على نجاح الحملة الإعلانية المصرية وتحركات المستشار السياحي المصري بألمانيا محمد عبد الجبار والذي تمكن بمعاونة بدر عبد العاطي سفير مصر لدى برلين، في إعادة منظمي الرحلات وشركات الطيران للعمل مع مصر.