الأربعاء.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أوائل الثانوية العامة

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر أن تعلن الوزارة نتائج الثانوية العامة بعد غدٍ الأربعاء.

وأوضح حجازي أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، صباح الأربعاء، لإعلان نسب النجاح والأوائل والإجراءات التى تم اتخاذها ضد الطلاب الذين ارتكبوا أعمال شعب وغش خلال فترة الامتحانات، على أن تعلن النتائج بالمدارس يوم الخميس المقبل.

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وأشار حجازي إلى أن الكنترولات انتهت من عملها، وأن النتيجة ستكون على مكتب الوزير مساء غدٍ الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم الاتصال بالأوائل وإبلاغهم بالنتائج.