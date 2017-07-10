7 فنانين اتهموا بارتكاب «فعل فاضح».. أحدهم أهان الشرطة وأخرى بفيديو مسيء

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عن قصد أو دون قصد، قد يقع بعض الفنانين في فخ ارتكاب فعل فاضح أو التحريض على الفسق والفجور أو خدش الحياء العام ببعض التصرفات التي تعتبر غير لائقة في القانون، وقد تصدر أحكام بحق أحدهم بعد ثبوت تلك التهمة عليه، في حين ينجح آخرون في التخلص منها.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين واجهوا اتهامات مشينة..

1- غادة عبد الرازق

جدل واسع أثارته الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرًا بين جماهيرها وفي الوسط الفني، وذلك بعدما بثت مقطع فيديو حيا (لايف) عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه جزء حساس من جسدها، بينما كانت تقضي إجازة في جزر المالديف، ورغم أنها خرجت بمقطع فيديو آخر عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" اعتذرت فيه لجمهورها، وبررت ذلك بأنها كانت تحت تأثير دواء للعلاج النفسي، فإن البعض واجهها بانتقادات لاذعة.

وقبل أيام قليلة تقدم المحامي الشهير "سمير صبري" ببلاغ ضد الفنانة غادة عبد الرازق اتهمها فيه بارتكاب الفعل العلني الفاضح، وقال في عريضة الجنحة المباشرة، إن الفنانة الشهيرة تواصلت مع معجبيها وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء، وتابع في الجنحة أن "غادة" لم تراع حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح المعادي في تلك الواقعة في 7 سبتمبر المقبل.

2- زينة

تصدرت الفنانة الشهيرة "زينة" قبل أعوام قليلة الساحة الفنية والرأي العام، بعد قضية نسب طفليها للفنان أحمد عز، وفي مارس عام 2015، تقدم المحامي السكندري "شريف جاد" ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، اتهم فيه "زينة" بارتكاب الفعل الفاضح غير العلني، وطالب بإصدار قرار بحظر ظهورها أو عرض أعمالها على القنوات الرسمية للدولة.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به "جاد الله": "أن قضية "زينة" و"عز" ليست مجرد قضية عادية، فهذه القضية ستؤثر في الحياة القانونية المصرية بل وفي الحياة السياسية، فعندما تنجب الفنانة المحترمة "زينة" ولدين فهذا أمر يعنيها، فكم من مرة تتزوج فنانة زواجًا "علنيًا" غير "معلن" للجمهور، ولكن الأزمة ثارت عندما أعلنت أن هذين الولدين هما من الفنان أحمد عز، وأن الولدين ثمرة زواج ليس فقط "غير رسمي" بل أيضًا "غير مكتوب"، فاخترعت لنا الفنانة المحترمة مصطلح "الزواج الشفوي".

وأضاف "جاد الله": "ليس عجيبًا أن يكون "التيار الإخواني" منتظرًا النتيجة النهائية لقضية زينة وأحمد عز حتى يهاجموا نظام الدولة، الذي يقنن على حد تعبيرهم، الزنى"، كما طالب بفتوى من الأزهر الشريف حول مدى شرعية الواقعة.

3- أحمد مالك

في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير في عام 2016، اتهم الفنان أحمد مالك بارتكاب الفعل الفاضح، وذلك بعد أن نزل مع "شادي حسين"، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" سابقًا، إلى ميدان التحرير، في ما عرف بـ"واقعة الواقي الذكري"، حيث ظهرا في مقطع فيديو يوزعان واقيات ذكريات على شكل بالونات على عناصر الشرطة في الميدان، وهو ما اعتبر إهانة للشرطة، ولذلك تقدّم المحامي "سمير صبري" ببلاغ ضدهما، أشار فيه إلى أن "ما فعله المشكو في حقهما أهان مشاعر كل مصري بخلاف الإهانة البالغة للشرطة المصرية، ولكل ضباطها، وجنودها، وشهدائنا، ومصابنا، وكلها جرائم يحق للمبلغ أن يتقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيه".

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4- سما المصري

في ديسمبر من العام الماضي، تقدم المحامي "محمد النمر" ببلاغ يتهم فيه الفنانة "سما المصري" بالتحريض على الفسق والفجور، بعد نشرها صورًا عارية لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وجاء في البلاغ: "الراقصة المصرية سامية عطية، المشهورة باسم "سما المصري" أنشأت حسابًا خاصا بها على موقع إنستجرام يشاهده الملايين من الأفراد، باعتباره من أهم مواقع التواصل الاجتماعي ويحظى بانتشار هائل في أوساط الشباب، ونشرت من خلاله صورًا فاضحة لها تثير غرائز الشباب وتحرض على الفسق والفجور، ما يؤدى إلى نشر الرذيلة في المجتمع".

وأضاف البيان أن "المصري" تتعمد إظهار مفاتن جسدها بصورة غير لائقة تثير الغرائز، وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وحركات جنسية بخلاف الألفاظ الخادشة للحياء، ما يشوه صورة المرأة فى المجتمع المصري.

5- انتصار

صدمت الفنانة انتصار الكثيرين في أكتوبر عام 2015، في إحدى حلقات برنامجها "نفسنة" التي ناقشت الأفلام الإباحية، حيث أطلقت انتصار عدة عبارات تسببت في هجوم الكثيرين عليها، ووجهت حديثًا للشباب قالت فيه: "صبروا نفسكم بالأفلام ديه، وعجبني جدا الشاب الجميل اللى قال بتصبر نفسك، يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهو مش قادر ظروفه ماتسمحلوش فقالك أشوف الفيلم كدا أصبر نفسي"، وهو ما دفع عددا من المحامين إلى التقدم ببلاغ ضد انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لأنها دعت الشباب عبر برنامجها لمشاهدة الأفلام الإباحية، ولكن قضت المحكمة برفض الدعوى.

6- محمد سعد

في أولى حلقات برنامجه "وش السعد" الذي عرض في شهر فبراير من العام الماضي، تعرض الفنان "محمد سعد" لموجة لاذعة من الانتقادات بعد استضافته الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، حيث احتوت الحلقة على إيحاءات وألفاظ غير لائقة، وهو ما دفع أحد المحامين للتقدم ببلاغ يتهم فيه "محمد سعد" بالتحريض على الفسق والفجور، وجاء في البلاغ: "استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذاءة والتحريض على التحرش الجنسي والإيحاءات الجنسية الحقيرة وبتاريخ الجمعة 12 فبراير، عرضت الحلقة الأولى من برنامج يسمى (وش السعد) على قناة MBC مصر، الذي قدمه محمد سعد، وتضمنت الحلقة بعض الألفاظ والإيحاءات الجنسية التي تجاوزت كل معايير القيم والأخلاق والتي كانت دعوة صريحة للتحرش بعدما حمل سعد ضيفة البرنامج هيفاء وهبي على المسرح بشكل غير مقبول، وأخذ يقبلها وهي شبه عارية".

7- رضا الفولي

أثار فيديو كليب بعنوان "سيب إيدي" جدلًا واسعًا بعد بثه عبر عدد من القنوات الفضائية في عام 2015، وظهرت في الفيديو الراقصة "رضا الفولي" بملابس مكشوفة وإيحاءات غير لائقة، ووجه البعض اتهامات لها ولمخرج الأغنية "وائل الصديق" بالتحريض على الفسق والفجور، وقضت المحكمة بالسجن عاما للراقصة، وكذلك حكم غيابي بالسجن لمدة عام للمخرج.