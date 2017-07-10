هكذا استعدت أهم شركات السيارات لعام 2018

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تعكف العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي على الاستعداد لعام 2018، وذلك بتطوير عدد من الإصدارات الحالية وصياغة إمكانات تقنية واسعة تساعدها في المنافسة بقوة في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2018 ثورة تقنية كبيرة في مجال صناعة السيارات بشكل عام، لا سيما أن العديد من الشركات أعلنت عزمها إدخال تقنيات الأداء الفريد وتطوير الشكل الخارجي لعدد من إصداراتها قبل الكشف عنها بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

هيونداي

أعلنت أنها ستقوم بتقديم حزمة من المزايا التقنية في النسخة الجديدة من سيارتها ذات الدفع الرباعي "سانتافي"، كما أكدت أنها ستقوم بطرح نسخة جديدة كليًا من "إلنترا GT" المعروفة بـ"i30" في عدد من الأسواق العالمية، كما أكدت الشركة الكورية عزمها إنهاء وجود سيارتها "أزيرا" في بعض الأسواق.

بيجو - ستروين

تصدرت الشركة الفرنسية المشهد على مدى العام الجاري، وذلك بعد أن أتمت صفقة شراء شركة "أوبل" الألمانية، واستعدت لعام 2018 بعدد من الإصدارات الجديدة، كان أحدثها اختبار سيارة "فان" جديدة، اتسمت بالميل للطابع التقليدي في الشكل، وذلك وفقًا لما أعلنه موقع "كار أدفايس".

فورد

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وضح من خلال خطتها التسويقية، عزمها الاستفادة من النجاح الكبير لسياراتها البيك أب، وهو ما دفعها للإعلان عن نسخة جديدة كليا من إصدار "F-150" الشهير، وذلك بعد أن تربع على عرش المبيعات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري.

تويوتا

على الرغم من تشعب إنتاجها خلال الفترة الأخيرة، فإن الرهان الرئيسي للشركة اليابانية في 2018 سيكون على "كامري" الجديدة كليا، والتي زودتها بأحدث أنظمة عرض المعلومات على الشاشات الذكية الموجودة في واجهة السيارة.

فيات

استمرت الشركة الإيطالية في دعم سياستها الإنتاجية، خاصة في ظل ما تحققه سيارتها "500L" من نجاحات على مستوى السوق العالمية، وهو ما دفعها لوضع بعض التعديلات التقنية في النسخة الجديدة من سيارتها الشهيرة خلال عام 2018.

كيا

تلقي الشركة الكورية بكامل ثقلها على سيارتها الرياضية الخارقة "ستينجر"، التي كشفت عنها خلال العام الجاري، وأكدت أنها تمتلك معدل 4.5 للتسارع من وضع الثبات للوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة.