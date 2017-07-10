إخلاء سبيل ربة منزل تركت طفلها لأنياب كلب في المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

قررت نيابة أول المنصورة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ربة منزل، بعد اتهامها بالإهمال وترك طفلها، بعدما عقره كلب داخل "شقتها" ولم تعالجه حتى توفي وتعفنت جثته.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية لقسم شرطة أول المنصورة، بوصول الطفل "شريف.م"، عامان ونصف إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة، وبه آثار لعقر كلب وانتشار لديدان بالجلد.

وأكد تقرير المستشفى أن الجثة في حالة تعفن كامل بطبقة الجلد الخارجية للجسم، ووجود ديدان عليها من الخارج، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

انتقل المقدم أحمد الجميلي، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، ومعاونة النقيب أحمد قاسم، وبسؤال والدته، 27 سنة، ربة منزل، قررت أنها تعاني من مرض نفسي، إثر خلافات بينها وزوجها الموجود حاليًا خارج البلاد لدواعي العمل، والتي أدت إلى تدهور صحتها النفسية، وتخضع للعلاج لدى أخصائي أمراض نفسية وعصبية بمدينة المنصورة منذ فترة.

وأضافت أن لديها كلبين تربيهما داخل "الشقة"، وعقر أحدهما نجلها بساقه اليمنى منذ قرابة أسبوعين، ولم تقم بعلاجه لدواعي مرضها، وأنها كانت قد احتجزته وشقيقته والتي تبلغ من العمر 4 سنوات بإحدى غرف الشقة لمدة تتجاوز الـ24 ساعة.

بالانتقال ومعاينة "الشقة" محل سكن والدة الطفل بمدينة المنصورة، تبين أنها بالطابق الخامس بعقار مكون من عشر طوابق، وبالدلوف داخلها تبين انبعاث روائح كريهة ووجود كمية كثيرة من الديدان بأنحاء "الشقة"، كما تبين وجود نجلتها المذكورة ترتدى ملابس رثة ومتسخة، وعُثر على الكلبين.

جرى إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ اللازم حيال الكلبين، وحُرر المحضر رقم 13476/2017 جنح القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأم.