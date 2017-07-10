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بالصور.. وزير الآثار: الانتهاء من ترميم المسجد العباسي ببورسعيد 23 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الآثار: الانتهاء من ترميم المسجد العباسي ببورسعيد 23 ديسمبر

03:46 م الإثنين 10 يوليه 2017

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بورسعيد – طارق الرفاعي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الإثنين، إنه سينتهون من ترميم الجزء الأصلي من المسجد العباسي بشارع محمد علي في محافظة بورسعيد، قبل يوم 23 ديسمبر من العام المقبل، لافتتاحه باحتفالات المدينة بعيدها القومي.

واطلع "العناني"، خلال جولته بالمسجد التي رافقه فيها المحافظ اللواء عادل الغضبان، على عمليات الترميم الجارية بالجزء القديم الأصلي من المسجد عقب انتهاء عملية توسعته، للوقوف على ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة للحفاظ عليه.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير الآثار فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق، أعقبه الوقوف على حال العديد من المبانى الآثرية، وما تحتاجه خلال الفترة المقبلة من ترميم للحفاظ عليها، ومن بينها، المسجد العباسي بشارع محمد علي، وأرض المتحف القومي سابقًا المقابلة لممشي ديليسبس السياحي المطل على المجري الملاحي لقناة السويس بحي الشرق، بجانب زيارة كنيسة سانت أوجيني الأثرية.

ويعتبر المسجد العباسي، أحد أقدم مساجد محافظة بورسعيد، والذي يتجاوز عمره المائة عام، والذي افتتح للصلاة عام 1904 في عهد الخديوى عباس حلمي الثاني، وسمى المسجد على اسمه، ويعد ترتيبه الثالث فى تاريخ مساجد المدينة الساحلية، وخضع للعديد من التجديدات منذ نشأته بواسطة وزارة الأوقاف التي يتبعها المسجد.

وسُجل المسجد كأثر بعد مرور مائة عام على إنشائه، وافتتح وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية المسجد عام 2016 بعد عملية تطويره على نفقة رجال الأعمال وأصحاب الخير من أهالي المدينة الساحلية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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