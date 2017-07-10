التعليم العالي: مصر تشارك في الاجتماع التنسيقي لأمناء العموم للجان الوطنية بالرباط

كتبت-داليا شبل

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من المقرر أن تشارك في فعاليات الاجتماع التنسيقي لأمناء العموم للجان الوطنية الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- اليوم الإثنين، أن هذا الاجتماع يأتي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك بمقر الإيسيسكو بالرباط يومي 10 و11 يوليو الجارى.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عقد ثلاث جلسات عمل، حيث تخصص الجلسة الأولى: لمناقشة مشروع خطة عمل اليونسكو للسنوات (2018-2021) وتوحيد المواقف بشأن القضايا المحورية ضمن بنود جدول أعمال الدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو، والثانية: لوضع آليات ومشاريع مشتركة بين اللجان الوطنية العربية والأوروبية لتعزيز الحوار مع الآخر، ومعالجة ظواهر التطرف، وبخاصة في أوساط الشباب، أما الثالثة: لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية (اليونسكو، والإيسيسكو، والألكسو، ومكتب التربية العربي لدول الخليج)، واللجان الوطنية لوضع آليات الاستفادة من مشاريعها وبرامجها.

يذكر أن الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة والأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أناب الأستاذة زينب الوكيل الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو للمشاركة في فعاليات هذا الاجتماع.​