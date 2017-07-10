أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

والي: دراما رمضان وأفلام العيد روجت لتعاطي المواد المخدرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

والي: دراما رمضان وأفلام العيد روجت لتعاطي المواد المخدرة

03:22 م الإثنين 10 يوليو 2017

والي: دراما رمضان وأفلام العيد روجت لتعاطي المواد المخدرة

كتبت- ياسمين محمد:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دراما رمضان وأفلام العيد، روجت للمشروبات الكحولية باعتبار تناولها تصرف طبيعي بين الرجال والسيدات والشباب، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاهد تشجع الطلاب على شرب الخمور باعتبارها مرتبطة بالمظاهر الاجتماعية.

جاء هذا خلال كلمتها بالمؤتمر الخاص بإعلان نتائج المسح القومي الشامل على طلاب المدارس الثانوية بشأن التدخين وتناول الكحوليات والمواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الذي انعقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين.

وأضافت "والي" أن الوزارة رصدت إعلان لإحدى الشركات العالمية للتبغ ببعض مسلسلات رمضان، حيث يظهر أبطالها يدخنون السجائر الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى 5 من أفلام العيد ظهر بها نفس نوع السجائر، ما يدل على وجود مخطط ترويجي من الشركة للإعلان عن منتجها بالمخالفة للقانون.

وأكدت والي أنه تم التقدم ببلاغ لجهاز حماية المستهلك، ضد تلك الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشددت والي على ضرورة تضمين التأمين الصحي لطلاب المدارس الكشف والعلاج من الإدمان، مشيرة إلى أن 36% من المتصلين بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، لطلب العلاج من الإدمان، خلال العام الحالي من الطلاب.

ولفتت الوزيرة إلى أن وصول الطلاب لمرحلة طلب العلاج، يعني أن بعضهم يعاني الإدمان وليس مجرد التعاطي.

ووفقًا للمسح الذي أجرته وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لعينة من طلاب الثانوية تصل إلى 5000 طالب وطالبة، بلغت نسبة حالات تدخين السجائر 12.8%، وتناول الكحوليات 8.3%، والمواد المخدرة 7.7% من إجمالي العينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غادة والي: "إحنا الدولة الوحيدة اللي ممكن تطلب فيها الخمرة دليفري"

    أخبار

  • غدا.. وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بتسليم 1007 منازل كمرحلة أولى من

    أخبار

  • وزيرة التضامن: 10 ملايين تلميذ يستفيدون من التغذية المدرسية

    أخبار

  • غادة والي: لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع والسياسية

    أخبار

إعلان

90da45c75f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات

الجارالله: مصر ستُحرك قضايا ضد قطر وستطالب بتعويضات