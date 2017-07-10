والي: دراما رمضان وأفلام العيد روجت لتعاطي المواد المخدرة

كتبت- ياسمين محمد:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دراما رمضان وأفلام العيد، روجت للمشروبات الكحولية باعتبار تناولها تصرف طبيعي بين الرجال والسيدات والشباب، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاهد تشجع الطلاب على شرب الخمور باعتبارها مرتبطة بالمظاهر الاجتماعية.

جاء هذا خلال كلمتها بالمؤتمر الخاص بإعلان نتائج المسح القومي الشامل على طلاب المدارس الثانوية بشأن التدخين وتناول الكحوليات والمواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الذي انعقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين.

وأضافت "والي" أن الوزارة رصدت إعلان لإحدى الشركات العالمية للتبغ ببعض مسلسلات رمضان، حيث يظهر أبطالها يدخنون السجائر الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى 5 من أفلام العيد ظهر بها نفس نوع السجائر، ما يدل على وجود مخطط ترويجي من الشركة للإعلان عن منتجها بالمخالفة للقانون.

وأكدت والي أنه تم التقدم ببلاغ لجهاز حماية المستهلك، ضد تلك الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشددت والي على ضرورة تضمين التأمين الصحي لطلاب المدارس الكشف والعلاج من الإدمان، مشيرة إلى أن 36% من المتصلين بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي، لطلب العلاج من الإدمان، خلال العام الحالي من الطلاب.

ولفتت الوزيرة إلى أن وصول الطلاب لمرحلة طلب العلاج، يعني أن بعضهم يعاني الإدمان وليس مجرد التعاطي.

ووفقًا للمسح الذي أجرته وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لعينة من طلاب الثانوية تصل إلى 5000 طالب وطالبة، بلغت نسبة حالات تدخين السجائر 12.8%، وتناول الكحوليات 8.3%، والمواد المخدرة 7.7% من إجمالي العينة.