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سلمى صباحي توضح حقيقة وصول جثمان عمرو سمير إلى مصر

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مصراوي Masrawy

سلمى صباحي توضح حقيقة وصول جثمان عمرو سمير إلى

03:21 م الإثنين 10 يوليو 2017

سلمى صباحي توضح حقيقة وصول جثمان عمرو سمير إلى مصر

كتبت- منى الموجي:
انتشرت في الساعات الماضية أخبار تفيد باستعداد أسرة المذيع والفنان الشاب عمرو سمير، لاستقبال جثمانه، صباح اليوم الاثنين، وهو ما نفته المذيعة سلمى صباحي.

سلمى كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، توضح حقيقة الخبر المتدوال: "الخبر المتداول عن وصول جثمان عمرو للأسف غير صحيح.. لسه الإجراءات ما خلصتش في مدريد ولما يوصل ان شاء الله هاكتب عندي، ادعوا ربنا الإجراءات تخلص بسرعة"، وطلبت سلمى من متابعي صفحتها قراءة الفاتحة على روح عمرو.

عمرو كان من المقرر وصول جثمانه يوم الجمعة الماضية، وكشف والده أن الإجراءات في إسبانيا لم تنته بسبب حصول الجهات المختصة لمنح التراخيص على إجازة يومي السبت والأحد، الأمر الذي تسبب في تأخير وصول جثمان نجله.

وكان الطب الشرعي في إسبانيا كشف في تقريره عن أسباب الوفاة، إذ تبين أن عمرو فارق الحياة في السابعة من صباح يوم الأربعاء الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد ممارسته تمارين رياضية في صالة ألعاب رياضية، دون تناول أي أطعمة أو مشروبات سكرية، الأمر الذي أثر على قلبه ونتج عنه الوفاة.

عمرو سمير توفي عن عمر يناهز 33 عاما، والدته هي مذيعة التليفزيون المصري الشهيرة ماجدة عاصم، وهي شقيقة المذيعة بالتليفزيون المصري أيضا سلوى عاصم. شارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية من بينها "عودة الندلة"، "شط إسكندرية"، "جدار القلب" و"قضية رأي عام".
 

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