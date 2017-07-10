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قطر تطلق مشروعا لترميم منازل الفقراء في قطاع غزة بقيمة 3 ملايين دولار

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مصراوي Masrawy

قطر تطلق مشروعا لترميم منازل الفقراء في قطاع غزة بقيمة 3 ملايين دولار

03:38 م الإثنين 10 يوليو 2017

قطر تطلق مشروعا لترميم منازل الفقراء في قطاع غزة بقيمة 3 ملايين دولار

السفير محمد العمادي

غزة - (د ب أ):

أطلق رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي اليوم الاثنين مشروعا لإعادة ترميم 600 منزل في القطاع بتكلفة إجمالية نحو ثلاثة ملايين دولار.

وقال العمادي- خلال حفل توقيع المشروع في غزة، بحضور مسؤولين حكوميين- إنه يستهدف منازل العائلات الفقيرة للتخفيف من معاناتها ومصاعبها الاقتصادية.

وذكر السفير القطري أن دعم بلاده لقطاع غزة "لن يتأثر" بإجراءات "الحصار" المفروض على بلاده.

وكان العمادي وصل إلى قطاع غزة يوم الجمعة الماضية للمرة الأولى منذ إعلان ومصر والإمارات والبحرين ودول أخرى مقاطعة قطر احتجاجا على سياساتها.

وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع السكنية والخاصة بالبني التحتية في القطاع ضمن منحة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة البالغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي.

كما سبق أن تعهدت قطر بتقديم مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي عليه صيف عام 2014.

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