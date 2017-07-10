رئيسا وزراء بريطانيا وأستراليا يزوران موقع هجوم إرهابي بلندن

لندن - (د ب أ):

زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الأسترالي مالكولم ترنبول، اليوم الاثنين سوق بورو في لندن، وهو الموقع الذي شهد هجوما إرهابيا دمويا الشهر الماضي.

وقال مكتب ترنبول، قبل الزيارة، إنه يعتزم تأبين ضحايا الهجوم الذي خلف ثمانية قتلى وعشرات المصابين في السوق وعند جسر لندن القريب وسيلتقي أفراد الطوارئ لـ" نقل امتنان أستراليا لشجاعتهم والمساعدة (التي قدموها)".

وقال المكتب إن التعاون المناهض للإرهاب سيكون أحد نقاط اهتمام جهود ترنبول لـ" تعزيز علاقتنا الوثيقة للغاية مع المملكة المتحدة" خلال محادثات مع ماي .

ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي بالملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وكانت امرأتان أستراليتان (21 و 28 عاما) بين الضحايا الثمانية لهجوم الثالث من حزيران/يونيو الإرهابي، الذي وقع عند جسر لندن وسوق بورو.

وقتلت الشرطة بالرصاص ثلاثة مهاجمين كانوا يرتدون سترات انتحارية زائفة، بعدما دهسوا مشاة على الجسر ثم طعنوا أشخاصا بالقرب من السوق.