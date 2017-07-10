أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيسا وزراء بريطانيا وأستراليا يزوران موقع هجوم إرهابي بلندن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيسا وزراء بريطانيا وأستراليا يزوران موقع هجوم إرهابي بلندن

03:29 م الإثنين 10 يوليو 2017

رئيسا وزراء بريطانيا وأستراليا يزوران موقع هجوم إرهابي بلندن

لندن - (د ب أ):

زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الأسترالي مالكولم ترنبول، اليوم الاثنين سوق بورو في لندن، وهو الموقع الذي شهد هجوما إرهابيا دمويا الشهر الماضي.

وقال مكتب ترنبول، قبل الزيارة، إنه يعتزم تأبين ضحايا الهجوم الذي خلف ثمانية قتلى وعشرات المصابين في السوق وعند جسر لندن القريب وسيلتقي أفراد الطوارئ لـ" نقل امتنان أستراليا لشجاعتهم والمساعدة (التي قدموها)".

وقال المكتب إن التعاون المناهض للإرهاب سيكون أحد نقاط اهتمام جهود ترنبول لـ" تعزيز علاقتنا الوثيقة للغاية مع المملكة المتحدة" خلال محادثات مع ماي .

ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي بالملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وكانت امرأتان أستراليتان (21 و 28 عاما) بين الضحايا الثمانية لهجوم الثالث من حزيران/يونيو الإرهابي، الذي وقع عند جسر لندن وسوق بورو.

وقتلت الشرطة بالرصاص ثلاثة مهاجمين كانوا يرتدون سترات انتحارية زائفة، بعدما دهسوا مشاة على الجسر ثم طعنوا أشخاصا بالقرب من السوق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منع وضع تمثال لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة تاتشر

    أخبار

  • قمة العشرين: ماي تعتزم الدعوة إلى إجراءات أغلظ بشأن تمويل الإرهاب

    أخبار

  • البريطانية "لا علم لها" باستعداد لزيارة بريطانيا قريبا

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

836fddc233.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية