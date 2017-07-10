فيديو.. أحمد صالح عن خروج الزمالك من بطولة أفريقيا: «الشناوي السبب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق أحمد صالح، لاعب النادي الزمالك السابق، على خروج الفارس الأبيض من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع أهلى طرابلس الليبى، قائلآ: «عدد من اللاعبين لا يستحقون إرتداء تيشرت الفريق».

وأضاف صالح، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»: «مستوى الزمالك هذا العام لم يكن جيد مثلما تعودنا عليه فكان هناك أخطاء في الملعب، مؤكدًا أن أحمد الشناوي يتحمل مسئولية كبيرة في الخسارة، كما انه واخد اسم كبير ومعملش أي حاجه في نادي الزمالك، الناس بتشتغل عشان تاخد الفلوس ومبتعملش بيها شغل».

وعن شغب جماهير الزمالك بالمدرجات، قال صالح:«حتى لو الجماهير زعلانه لضياع البطولة مينفعش يحصل تخريب بالشكل ده، ورجعنا كده خطوات كتير وهيتمنع حضور الجماهير للمدرجات».