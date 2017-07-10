بالصور.. تجمهر العشرات من المعلمات أمام محافظة الغربية احتجاجًا على قرارات الندب

الغربية- مروة شاهين

تجمهر العشرات من معلمات مسابقة الـ30 ألف معلم، اليوم الإثنين، أما ديوان عام محافظة الغربية، اعتراضًا على انتدابهن للعمل في مدارس بمحافظات بعيدة للعام الثالث على التوالي.

وقالت أية أيمن، إحدى المعلمات الفائزات في المسابقة، إنها وُزعت وأصدقاؤها في محافظات الصعيد رغم تعيين العديد من المدرسات من محافظات أخري في محافظة الغربية.

وأضافت: "اعترضنا على القرار لظروف عائلية، ولكن مديرية التعليم بالمحافظة أكدت لنا أنها مجرد سنة واحدة للاغتراب، على أن يجري انتدابهن للعمل بالمحافظة مرة أخرى".

وتابعت نرمين مجدي، إحدى المعلمات: "وعد مديرية التربية والتعليم لم يتحقق، وفوجئنا بانتدابنا للعمل في محافظات بعيدة للعام الثالث على التوالي".

من جانبه أكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد المعلمات المغتربات 1106 معلمة، جرى توزيع معظمهن على الإدارات العشر بالمحافظة، لمدارس في حاجة إليهن وليس على أساس محل إقامتهن، لأنه يوجد عجز في بعض المراكز مثل قطور وزفتي والسنطة، ولابد من سده قبل العام الدراسي الجديد.