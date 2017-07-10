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الدالي لسائق "سرفيس": يا تلتزم بالأجرة يا تقعد في بيتك

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مصراوي Masrawy

الدالي لسائق "سرفيس": يا تلتزم بالأجرة يا تقعد في بيتك

03:16 م الإثنين 10 يوليه 2017

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، لأحد سائقي سيارات "السرفيس" خلال جولة أجراها اليوم، للاطمئنان على انضباط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، "يا تلتزم بالأجرة، يا تقعد في بيتك".

وأكد الدالي، أنه لن يتم السماح لأي سائق باستغلال المواطن ورفع تعريفة الأجرة التي حددتها المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بدراسة كل خط دراسة جيدة ورفع التعريفة وفقًا للمسافة، قائلاً: "عملنا حساب كل حاجه ومجناش على حد".

وأضاف الدالي، خلال الجولة التي قام بها بموقف سرفيس ناهيا بشارع السودان، أن اللجان المشكلة من الأحياء وجهاز النقل الجماعي و"السرفيس" ومباحث المرور والأحياء والمراكز والمدن وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، تواصل المرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد زيادتها وعدم تجاوزها وتوقيع الجزاء حيال أي سيارة مخالفة.

ولفت المحافظ إلى أنه يقوم بجولات مفاجئة على أي موقف لرصد أي تجاوز.

كما عقد المحافظ لقاءً مع السائقين حثهم خلاله على الالتزام بالتعريفة والتخفيف عن المواطن موجهًا حديثه لهم (لازم نراعي بعض ونستحمل الظروف).

كما تفقد اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، موقف "سرفيس" أرض اللواء، ورافقه جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة.​

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مصراوي Masrawy

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