اتهام مدير مستشفى أطفال بنها بالامتناع عن إصدار تقرير طبي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تقدم المواطن "صلاح لبيب عبده"، ببلاغ ضد الدكتور محمد كليب مدير مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، يتهمه بالامتناع عن منحه تقريرًا بحالة طفله "مالك"، الذي توفي بالمستشفى نتيجة إصابته بتسمم ميكروبي حاد.

وذكر "لبيب"، في المحضر رقم 2075 أحوال قسم ثاني بنها، أن ابنه "مالك" دخل المستشفى يوم التاسع عشر من أبريل، وتوفي في الرابع من يونيو، وفي الخامس من يونيو، تقدم بطلب لمدير المستشفى يطلب تقريرًا بحالة الطفل.

وأكد أن مدير المستشفى رفض، حتى تاريخه، منحه نسخة من التقرير رغم تردده على مكتب مدير المستشفى عدة مرات.

وقال لبيب في بلاغه، إن ابنه دخل فور ولادته إحدى الحضّانات الخاصة ببنها، التي يشرف عليها الأخصائي "حسام .م"، والذي يشرف أيضًا على حضانة مستشفى الأطفال التخصصي الحكومية.

وأضاف أنه ناشد مدير المستشفى، إبعاد الأخصائي المذكور عن إعداد تقرير الحالة، نظرًا لتقدمه بشكوى ضد الحضانة، يتهمه فيها بإصابة نجله بميكروب عنيف نتيجة الإهمال في تعقيم الحضانات الخاصة، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الان.