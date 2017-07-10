أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

اتهام مدير مستشفى أطفال بنها بالامتناع عن إصدار تقرير طبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اتهام مدير مستشفى أطفال بنها بالامتناع عن إصدار تقرير طبي

03:05 م الإثنين 10 يوليه 2017

اتهام مدير مستشفى أطفال بنها بالامتناع عن إصدار تقرير طبي

مستشفى الأطفال التخصصي ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تقدم المواطن "صلاح لبيب عبده"، ببلاغ ضد الدكتور محمد كليب مدير مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، يتهمه بالامتناع عن منحه تقريرًا بحالة طفله "مالك"، الذي توفي بالمستشفى نتيجة إصابته بتسمم ميكروبي حاد.

وذكر "لبيب"، في المحضر رقم 2075 أحوال قسم ثاني بنها، أن ابنه "مالك" دخل المستشفى يوم التاسع عشر من أبريل، وتوفي في الرابع من يونيو، وفي الخامس من يونيو، تقدم بطلب لمدير المستشفى يطلب تقريرًا بحالة الطفل.

وأكد أن مدير المستشفى رفض، حتى تاريخه، منحه نسخة من التقرير رغم تردده على مكتب مدير المستشفى عدة مرات.

وقال لبيب في بلاغه، إن ابنه دخل فور ولادته إحدى الحضّانات الخاصة ببنها، التي يشرف عليها الأخصائي "حسام .م"، والذي يشرف أيضًا على حضانة مستشفى الأطفال التخصصي الحكومية.

وأضاف أنه ناشد مدير المستشفى، إبعاد الأخصائي المذكور عن إعداد تقرير الحالة، نظرًا لتقدمه بشكوى ضد الحضانة، يتهمه فيها بإصابة نجله بميكروب عنيف نتيجة الإهمال في تعقيم الحضانات الخاصة، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 4 من أسرة واحدة بالتسمم في أسيوط

    أخبار

  • مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها تناولوا طعاما فاسدا في السويس

    أخبار

  • إصابة اثنين من أمناء الشرطة في بورسعيد باشتباه تسمم

    أخبار

  • إصابة 8 من أسرة واحدة باشتباه تسمم في سوهاج

    أخبار

إعلان

c5ee38b7ab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

الأحد.. تسليم فدانين من أملاك الدولة بأرض الكابلات لحي شرق شبرا الخيمة

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية

القبض على مستخلص جمارك ومقاول بحيازتهما 380 قطعة أثرية بالشرقية