تكثيف التواجد الأمني بأسيوط بعد مقتل 6 "دواعش"

أسيوط - أسامة صديق :

كثّفت قوات أمن أسيوط من تواجدها بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، بعد مقتل 6 عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم داعش بإحدى الشقق السكنية .

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، عن تصفية 6 عناصر إرهابية، بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية، الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكرًا تنظيميًا لهم، والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي.

جرى التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذر تختبئ فيه تلك العناصر، وداهمته القوات، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لضبطهم.

وعُثر بحوزة هؤلاء العناصر على عدد 5 أسلحة آلية، وقنبلة دفاعية، و83 طلقة آلي، وملابس عسكرية، ومطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم، ووسائل إعاشة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، عزمها على المضي قدمًا لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية، في ظل محاولات النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.