إزالة تعديات على 3423 فدانًا أملاك دولة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أزالت مديرية أمن الوادي الجديد، خلال الـ48 ساعة الماضية تعديات على 3423 فدانًا و9 قراريط و11 سهمًا من أملاك الدولة، في حملة مشتركة مع ديوان عام المحافظة ومراكز المحافظة الخمس.

وقال اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الحملة نجحت في تنفيذ 53 قرار إزالة إداري لتعديات بالزراعة على أراضي من أملاك الدولة، كما جري ردم وطمس 2 بئر دون تراخيص، صدرت لها قرارات ردم من مصلحة المياه الجوفية بالمحافظة.

وأكد عبد الغفار أن المديرية نجحت في إزالة تعديات بالبناء على 2565 مترًا مربعًا أملاك دولة، وأخرى على أرض زراعية بمركز الخارجة.

وشدد مدير الأمن على جميع قيادات المديرية بتكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو بالبناء أو حفر آبار وعيون سطحية وجوفية دون تراخيص، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.