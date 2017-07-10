الصحة: مسح طبي لمليون و ٤٤٩ ألف مواطن لاكتشاف فيروس "سي"​

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الأساسية والمسئولة عن تمويل البنك الدولي، لمناقشة ماتم التوصل اليه من تمويل البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ‪٧٥ مليون دولار.

حضر اللقاء اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور أحمد محي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

أوضح الدكتور عمرو قنديل، انه تم من خلال التمويل إجراء مسح طبى لمليون و ٤٤٩ ألف مواطن للكشف عن مرض فيروس "سي " للفئة العمرية أكبر من ١٨ عاما ب٩ محافظات من محافظات الصعيد ، وهي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والاقصر واسوان والجيزة والفيوم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه يجري حاليا تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بنفس المحافظات السابقة ، وتوفير الاجهزة الطبية وغير الطبية لها ، بالاضافة الى تطوير عدد ‪٤٨ وحدة صحية لتصبح " مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل " ، على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للاطفال ، حيث يأتى ذلك فى اطار تقديم خدمات للنساء والولادة ، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمنى محدد وبالتنسيق مع البنك الدولى للاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المريض المصري.