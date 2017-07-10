أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: مسح طبي لمليون و ٤٤٩ ألف مواطن لاكتشاف فيروس "سي"​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: مسح طبي لمليون و ٤٤٩ ألف مواطن لاكتشاف فيروس "سي"​

02:52 م الإثنين 10 يوليو 2017

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الأساسية والمسئولة عن تمويل البنك الدولي، لمناقشة ماتم التوصل اليه من تمويل البنك الدولي والذي يقدر بقيمة ‪٧٥ مليون دولار.

حضر اللقاء اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور أحمد محي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

أوضح الدكتور عمرو قنديل، انه تم من خلال التمويل إجراء مسح طبى لمليون و ٤٤٩ ألف مواطن للكشف عن مرض فيروس "سي " للفئة العمرية أكبر من ١٨ عاما ب٩ محافظات من محافظات الصعيد ، وهي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والاقصر واسوان والجيزة والفيوم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه يجري حاليا تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بنفس المحافظات السابقة ، وتوفير الاجهزة الطبية وغير الطبية لها ، بالاضافة الى تطوير عدد ‪٤٨ وحدة صحية لتصبح " مراكز متميزة للخدمات الصحية لعلاج المرأة والطفل " ، على أن تشمل غرف عمليات وحضانات للاطفال ، حيث يأتى ذلك فى اطار تقديم خدمات للنساء والولادة ، وفقا لخطة عمل وبرنامج زمنى محدد وبالتنسيق مع البنك الدولى للاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المريض المصري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر: الشركات الأجنبية تضغط على لزيادة الأدوية

    أخبار

  • غدًا.. نقابة المهندسين تُطلق حملة "حلمنا مش لوحدنا" بحضور وزير الصحة

    أخبار

  • وزير الصحة: التأمين الصحي يمثل أهمية كبرى لقطاع الخدمات الصحية

    أخبار

  • وزير الصحة يتوجه للبنان للمشاركة في الملتقى الصحي الاقتصادي

    أخبار

إعلان

22ee9afab0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة