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الأمن العام: ضبط 163 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

الأمن العام: ضبط 163 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

02:59 م الإثنين 10 يوليو 2017

الأمن العام: ضبط 163 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال (البلطجة) وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 163 قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات ضموا 15 متهما ارتكبوا 15 حادث سرقة، وضبط 11 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سجينين هاربين من السجون العمومية، و84 هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وضبط 4 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 7 قضايا اتجار في الألعاب النارية عبارة عن طبنجتين صوت، ورشاش صوت، و200 طلقة صوت، وأكثر من 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، مؤكدة استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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