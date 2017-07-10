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نائب يرد على تصريحات وزير النقل: «مفيش مقتدر هيركب قطر أو مترو»

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نائب يرد على تصريحات وزير النقل: «مفيش مقتدر هيركب قطر أو مترو» نائب يرد على تصريحات وزير النقل: «مفيش مقتدر هيركب قطر أو مترو»

التحرير

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قال وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، النائب محمد عبدالله زين، إنه كان علي وزير النقل عدم التصريح بأي زيادات عن تذاكر المترو الآن، وهو لايعرف ما سوف يجري في العام المقبل، ومن الممكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي وينخفض الدولار، مضيفًا أنه تسبب في إثارة الجدل بين المواطنين، وكان يجب عليه عدم الحديث حول ذلك.

وتابع، في تصريحات خاصة: «أن البرلمان يساند الدولة في ظروفها الحالية، وأيضًا في حربها ضد الإرهاب، ولكن هذا ليس معناه الضغط علي المواطن، في زيادة والمرحلة القادمة تتطلب التخفيف علي المواطن، والشعب مريض يريد طبيب واحد يعالجه، بروشته واحدة، ولابد من التنسيق بين الوزراء وبعضهم ، مشيرا إلي أن المواطنين بتستهزء بالحكومة بسبب قراراتها العشئواية والمتخبطة».

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وأوضح النائب، أنه يجب على الوزير البدء فى إصلاح المكينات المعطلة التى تسبب خسائر للمترو، بالإضافة إلى أسباب الخسائر الأخرى والعمل على تلافيها حتى تقل نسبة التشغيل بدلاً من الحديث المسبق عن زيادة الأسعار، قائلاً: «مفيش مقتدر هيركب قطر أو مترو أو وسائل نقل عام، ومن المفترض أن نراعي أصحاب تلك الفئة».

ويذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد أجرى حوارا صحفيًا أكد فيه أن تذاكر مترو الأنفاق ستحدث بها زيادة خلال عام 2018، موضحًا أن الأسعار ستبدأ من 2 و3 و4 جنيهات على حسب مراحل المحطات، مشيرًا إلى أن تذاكر القطارات ستشهد زيادة هي الأخرى ولكن بعد وصول الجرارات الجديدة وتحسين الخدمة.

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التحرير

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