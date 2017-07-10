فيديو| مواطنة تحرج محافظ بورسعيد: «الأسعار بتقل في وجودك بس»

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وجهت مواطنة، حديثها للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قائلة: "الأسعار بتقل وأنت موجود، وبترجع تغلى تاني بعد ما بتخلص جولتك".

وتابعت المواطنة، خلال مقطع فيديو عرضه برنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الإثنين: "يا ريت تنزل كل يوم عشان الأسعار تنزل السمك كان بـ22 جنيه، بعد ما أنت نزلت بقى بـ10 جنيه".

وعلق المحافظ: "التسعيرة موجودة والسعر فعلا حسب التسعيرة 22 جنيه، وأنا موجود معاكم في الشارع على طول، ومعترف أن فيه غلاء بس إحنا بنراقب الأسواق قدر المستطاع، ويا ريت تقارنوا بين أسعار المحافظة وأي محافظة تاني".