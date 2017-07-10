سعفان: نتعاون مع الوزارات لتوفير متطلبات السوق من فرص العمل

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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتعاون مع الوزارات المختلفة، لتوفير متطلبات السوق من فرص العمل للشباب، لتخريج كفاءات مطلوبة في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك زيارة الوزير لمحافظة الإسماعيلية، برفقة محمد الحمامي، وزير التكوين المهني التشغيل التونسي، وكان في استقبالهما اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وقيادات مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وذكر سعفان أن مراكز التدريب المهني بالمحافظات، ستكون مجالا للتعاون بين الوزارات، لتقوم على التوافق فيما تخرجه مراكز التدريب وبين مخرجات التعليم الفني.

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وقال وزير التشغيل التونسي: "عقدنا اجتماعا مع وزير القوي العاملة المصري بالقاهرة، والآن في زيارة ميدانية للإسماعيلية، للإطلاع على التجربة الرائدة في التدريب المهني".

وأضاف: "نعمل على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع مصر، لتوقيع اتفاقيات فنية بين الوكالات وهيئات في الوزارتين، ونطمح لمزيد من تعاون بمشروعات مشتركة في تطوير العمل الفني".

وطلب محافظ الإسماعيلية، مزيد من مجالات التعاون بين مصر وتونس، قائلا: "نطمح لاتفاقيات مع محافظات تونسية لتبادل الخبرات والتعاون، ونعلم أن الحركة التنموية التونسية على مستوى عال، ونأمل أن نستفيد منها كما يستفيدوا من الخبرات في مصر".