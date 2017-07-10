الرئيس الأوكراني: الانضمام إلى حلف الناتو أولوية

كييف - (د ب أ):

صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الاثنين بأن انضمام بلاده إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحظى بالأولوية لصد الاعتداء من روسيا المجاورة.

وقال بوروشينكو لأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في لقاء في كييف، " أولويتنا الاندماج في الفضاء الأمني لمنطقة الأطلسي وأوروبا، بهدف الحصول على عضوية الناتو"، بحسب نص رسمي.

ورفض بوروشينكو الإدانة الروسية لمناورة أوكرانيا للانضمام للتكتل العسكري المؤلف من 29 عضوا، قائلا " ليس لأي دولة خارج الناتو حق النقض فيما يتعلق بهذا التعاون".

وسنت أوكرانيا قانونا مطلع الأسبوع لتحسين وضعها للانضمام للحلف العسكري الغربي. وقال بوروشينكو إن الإصلاح وتحسين جيش البلاد لطالما كانا أولوية لاندماج أوكرانيا مع الناتو.

وقال ستولتنبرج: " الناتو صديق لأوكرانيا وأوكرانيا صديقة الناتو ".

تشن أوكرانيا حربا على الانفصاليين الموالين لروسيا بالقرب من الحدود الروسية على مدار الثلاث سنوات الماضية، منذ أطاحت كييف بالرئيس الموالي بروسيا وسط احتجاجات حاشدة داعية إلى علاقات أوثق مع الغرب.

وكانت شبه جزيرة القرم، الواقعة غرب اوكرانيا، قد انضمت الى روسيا بعد إجراء استفتاء شعبي ، وتعد القرم موقع قاعدة بحرية روسية كبيرة في البحر الأسود. وشجبت روسيا الاطاحة بالرئيس الاوكراني، ووصفته بانقلاب من تنظيم الغرب.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا.