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بالصور- "البحيري" ينافس فستان زفاف "سواروفيسكي"..تعرف على الفرق

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مصراوي Masrawy

بالصور- "البحيري" ينافس فستان زفاف "سواروفيسكي"..تعرف على الفرق

02:37 م الإثنين 10 يوليو 2017

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بالصور- نايل نصار ليس أولهم.. مصريون خطفوا قلوب جميلات العالم

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بالصور- نايل نصار ليس أولهم.. مصريون خطفوا قلوب جميلات العالم

كتبت- ميرا ماهر:
في حفل زفاف أسطوري، تزوجت "جومانة" ابنة رجل الأعمال المصري "أحمد أبو شقرة"، والتي ارتدت فستاناً ملكياً من توقيع مصمم الأزياء العالمي "هاني البحيري"

وقال "البحيري" في تصريح خاص لـ "مصراوي" أن فستان "جومانة" ينافس فستان "فيكتوريا سواروفسكي" المغنية النمساوية وابنة مالك شركة "سواروفسكي" العالمية للأحجار والمجوهرات، في أناقته وفخامته.

استخدم "البحيري" قماش "الستان أثير" السويسري والدانتيل المطعم بالورود البارزة والمطعم بالؤلؤ والفصوص التي امتدت بطول الفستان بالكامل.

ووصل وزن الفستان إلى 70 كيلوجرام، كما ارتدت العروس "طرحتان"، الأولى لتغطية وجهها أثناء دخول القاعة، والثانية بطول 10 أمتار.

كما فضل "البحيري" عدم ذكر سعر الفستان، فيما اعتبرها من خصوصيات العروس.

أما فستان زفاف "فيكتوريا سواروفسكي"، فمن تصميم "مايكل كنكو"، وارتدت حذاء من علامة "جيمي شو" مرصع بأحجار سواروفيسكي. بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.

وتم استخدام أكثر من 500 ألف قطعة سواروفسكي أيضاً في الفستان، كما وصل طول الذيل لـ 8 أمتار، وبلغ وزنه 46 كيلوجرامًا، وأما سعره هو 70 ألف جنيه استريني، أي ما يعادل مليون و450 ألف جنيه مصري.
يذكر أن المغنية النمساوية فيكتوريا سواروفسكي، تزوجت من شريكها "ويرنير مورز" بمدينة "ترييستي" الإيطالية، وحضر الحفل أكثر من 250 مدعواً.

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مصراوي Masrawy

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