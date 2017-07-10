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بتهمة إهانة الزملكاوية.. إحالة مدير مستشفى الجامعي بالمنصورة للتحقيق

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مصراوي Masrawy

بتهمة إهانة الزملكاوية.. إحالة مدير مستشفى الجامعي بالمنصورة للتحقيق

02:58 م الإثنين 10 يوليو 2017

بتهمة إهانة الزملكاوية.. إحالة مدير مستشفى الجامعي بالمنصورة للتحقيق

الدقهلية - رامي القناوي:

أحال الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، للتحقيق، بعد نشره تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتبرت أنها "تحمل إهانة لجمهور ".

وكان مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، قد نشر تدوينة على "فيس بوك"، الأحد، جاء فيها: "وصول مشجع زملكاوي في منتصف العمر جثة هامدة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة فور انتهاء المباراة، لعدم تأهل الزمالك وفشل محاولة إنعاشه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي مشجع زملكاوي من أبناء مدينة المنصورة عقب تعادل الزمالك مع نادي أهلي طرابلس الليبي، والتى أقيمت باستاد برج العرب، وخروج الفريق الأبيض من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بجامعة المنصورة، إنه بفحص سجلات المستشفى، تبين أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن مدير المستشفى نشر التدوينة لاستفزاز بعض زملائه من الأطباء مشجعي نادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن مدير المستشفى سبق وأهان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، بالإشارة إلى أن المحافظ سيّر حملة للقضاء على "الناموس" بشوارع المنصورة واصفًا بحملة للقضاء على الحرث والنسل وكتب أسفلها "أوعى وشك.. ياناس ياعسل الجاز وصل".

وأشار المصدر إلى أن رئيس الجامعة استمع لمدير مستشفى الطوارئ، الذي أكد صحة واقعة وفاة المواطن، وجارٍ فحص سجلات دخول المرضى للمستشفى، للتأكد من أقواله، وفتح تحقيق كامل بالواقعة.

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