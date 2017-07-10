محافظ كفر الشيخ يمنح أسرة الشهيد "عبد الجواد سليم" رحلة عمرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، منح أسرة الشهيد عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد سليم، مجند القوات المسلحة، 22 عامًا، رحلة عمرة، ومبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية تخليدًا له.

وقال محافظ كفر الشيخ: "إن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأسرة البطل الشهيد، الذي استشهد صباح يوم الجمعة الماضي، بأحداث جنوب رفع بمحافظة شمال سيناء، لافتًا إلى أن هذا العمل الإرهابي لن يزيدنا إلا عزمًا وتصميمًا على محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره".

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن عن تصدي قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء، لهجوم إرهابي على نقاط تمركز جنوب رفع بمحافظة شمال سيناء، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أدى لتدمير 6 عربات ومقتل 40 تكفيريًّا.

كما أسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما أحبطت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، الهجوم الإرهابي، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.