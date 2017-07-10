فتحي: ملف مطار النزهة في يد جهة سيادية.. وجميع الشركات تحقق ارباحا باستثناء الخطوط الجوية

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن جميع شركات الوزارة حققت أرباحا ونتائج هائلة، باستثناء شركة الخطوط الجوية بسبب ما تعانيه من تراكمات سابقة.

وحول تشغيل مطار النزهة قال وزير الطيران، إن ملف تشغيل المطار فى يد جهات سيادية بالدولة، وهى تعكف حاليا على وضع دراسات أمنية للأماكن المحيطة بالمطار، وأنه لا يمكن الحديث عن تشغيل مطار النزهة إلا بعد الانتهاء من الدراسات الأمنية التى تقوم بها هذه الجهة، مشيرا إلى اأن تنتظر التقارير النهائية في هذا الشأن، وسوف تعلن بعدها إمكانية تشغيله من عدمه، مضيفا: "إجراءات الأمن والسلامة من أهم أولوياتنا".

وأوضح الوزير- خلال افتتاحه لفرع الأسواق الحرة الجديد في مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي- أن الوزارة لم تتلقى أى أخطارات من الجانب الروسي لتحديد موعد استئناف الرحلات للمطارات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر حريصة وأن المطارات المصرية مزودة بكافة الإجراءات الفنية والأمنية وتستقبل يوميا الكثير من السياح الأجانب.

وأضاف: "التزمنا بكافة المعايير الأمنية فى المطارات المصرية، ونخضع للعديد من التفتيشات الدولية، وجرى الاستعانة بأحدث أجهزة التفتيش وتزويد المطارات بكاميرات المراقبة فى الصالات وفي كل المناطق، وأن الوزارة لم تتلقى أى ملاحظات من الشركات الأجنبية والعربية العاملة فى البلاد.

وأكد الوزير أن هناك عدد من المشروعات الجديدة، حيث تم البدء فى توسعة مطار شرم الشيخ، وهناك بعض الإضافات الخاصة لرفع الكفاءة الأمنية بالاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن الأمتعة وكاميرات المراقبة، كما جرى التوقيع مع الجانب اليابانى لتمويل مشروع توسيع مطار برج العرب وهناك التزام كامل بموعد التسليم خلال 4 سنوات.

وقال الوزير إنه رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بعد ارتفاع الأسعار فلن تواجه الشركات أزمة ارتفاع مثل الخدمات المقدمة فى المطارات والرسوم، لأنها تحدد وفقا للعرض والطلب والمنافسة، متابعا: "قد يكون هناك زيادة لا تذكر فى أسعار تذاكر الطيران ولكن أيضا تحدد وفقا للعرض والطلب والمنافسة".

وقال الوزير: "نستضيف الشهر القادم في مدينة شرم الشيخ، المؤتمر الأمنى الوزارى الخاص بالايكاو، ويشارك فية ما يقرب من ٦٠٠ خبير فى أمن والسلامة الجوية، وعدد من الوزراء للدول التابعة للمنظمة الدولية، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وستكون فرصة للجذب السياحى، وعرض الاجراءات الامنية بالمطارات المصرية".

وعن المشروعات الجديدة التى تنفذها وزارة الطيران قال فتحي: " نحن في مرحلة الموائمة بين الإمكانيات المتطلبات، وبما أن الإمكانيات محدودة حاليا، فلدينا أولويات نعمل علي أساسها، ونعمل نعمل حاليا في استيفاء الجانب المدني في مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار منفيس، وطرحنا تشغيل مطار رأس سدر بنظام الـ BOT على مساحة 24 مليون متر مربع، وإقامة مشروعات للتنمية السياحية الشاملة على مساحة 6 ملايين متر بمدينة رأس سدر على المستثمرين، والشركات ذات الخبرة فى مجال المطارات والتنمية السياحية".