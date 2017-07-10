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وزير التنمية المحلية: وضع برنامج لتوفير 200 ألف فرصة عمل للشباب

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: وضع برنامج لتوفير 200 ألف فرصة عمل للشباب

01:17 م الإثنين 10 يوليو 2017

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كتبت- ندى الخولي:
قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى لتغيير الواقع الذي يعيشه مواطني المحافظات من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف الشريف، في كلمة ألقاها بالهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، "لا بد أن ننتج أكثر مما نستهلك ونستورد خلال الفترة المقبلة حتى لا نسير في الطريق الخطأ".

وكشف الشريف، عن مشاركته غدا الثلاثاء في جولة مع وزير الزراعة، لمحافظتي القليوبية والغربية لوضع برنامج لتوفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب بالقرى المصرية بالمحافظات هذا العام لخلق فرص إنتاج صناعي حقيقية.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "نجتمع هنا لأن هناك أمل في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الموجودة في والأجيال القادمة، والأمل لابد أن يكون بالإسراع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمصريين".

وأشار الوزير، إلى أن المنظومة السابقة، لا يمكن استمرارها في ظل هذه الظروف الحالية، ولابد من تغيير البوصلة التي نسير بها، حسب تعبيره.
وأكد الشريف، على استعداه للدخول في شراكة مع المؤسسات والوزارات المصرية لبناء مصر وتحقيق مستقبل أفضل للمصريين في الزراعة والصناعة والنقل والطاقة.

وقال الشريف: "لابد أن نحول القرى المصرية إلى منتجة ومكتفية ومصدرة وكذلك الـ ٢٧ محافظة المصرية، ويمكن أن نستفيد بالإمكانات الموجودة لدى الهيئة العربية للتصنيع في كافة المحافظات المصرية خاصة الصعيد، ونتشارك معًا لعمل صناعات صغيرة ومتوسطة في المحافظات.

وأضاف الوزير، أن التنمية المحلية تسعى لتغيير حياة المواطن المصري وزيادة دخله وتحقيق حياه أفضل له عن طريق برامج عمل تنفيذية على أرض الواقع.

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