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ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته كمية من المخدرات بالسيدة زينب

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته كمية من المخدرات بالسيدة زينب

01:12 م الإثنين 10 يوليو 2017

ضبط هارب من حكم بالمؤبد بحوزته كمية من المخدرات بالسيدة زينب

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه بمنطقة السيدة زينب.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو (حسن م.خ )،42 سنة عاطل، مقيم بدائرة القسم، المطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته لسلاح ناري بدون ترخيص، متخذا من منطقة سكنه، سوقا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وبندقية خرطوش ماركة (ماجنم عيار 12 مم)، و19 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه والسيارة رقم (ل ر ص 243).

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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