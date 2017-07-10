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ابنة بيل جيتس الأفقر بين أفراد أسرتها.. تعرف على ثروتها

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مصراوي Masrawy

ابنة بيل جيتس الأفقر بين أفراد أسرتها.. تعرف على ثروتها

02:19 م الإثنين 10 يوليه 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- نايل نصار ليس أولهم.. مصريون خطفوا قلوب جميلات العالم

الألبوم التالى

بالصور- نايل نصار ليس أولهم.. مصريون خطفوا قلوب جميلات العالم

 كتب - هشام عواض:

تناولت وسائل الإعلام العالمية أخبارًا حول جينفر كاثرين ابنة بيل جيتس أغنى رجل في العالم، وقصة صداقتها مع شاب مصري يدعى نائل نصار، مما جعل اسمها يسطع بشكل كبير ليس فقط عن قصة حبها بل أيضاً عن حجم ثروتها مقارنة بوالدها.

وربما يفكر البعض في مقدار ثروة ابنة أغنى رجل في العالم ومدى الرفاهية التي تعيش فيها وهواياتها، وهذا ما ذكره موقع "gazettereview"، وهي بالفعل مليونيرة ولكن عند مقارنتها بوالدها يصبح الأمر مختلف.

وتنتمي جينفير لعائلة ثرية للغاية، حيث يمتلك والدها مؤسس شركة مايكروسوفت، الذي يعد أغنى رجل في العالم قرابة 87 مليار دولار.

أما ميليندا جيتس، والدة جينيفر والتي تشغل منصب مدير مشروع يقدم خدمات متنوعة لشركة ميكروسوفت، وتقدر ثروتها بقيمة 70 مليون دولار.

أما جينيفر كاثرين فهي لا تعمل ومتفرغة لدراستها في جامعة ستانفورد، ولها نصيب من ثروة والدها يقدر بـ 20 مليون دولار فقط، وليس لها ممتلكات.

وتعيش مع والديها في قصر فخم يقع في مدينة فلوريدا الأمريكية وتقدر قيمته بـ 9 مليون دولار، والمنزل الأساسي للأسرة يقع في العاصمة واشنطون ويسميه "جيتس" باسم " Xanadu 2.0".

وتمارس هوايتها المفضلة وهي ركوب الخيل في القصر الفخم في فلوريدا الذي يقع على مساحة 4 أفدنة ونصف، وبه مضمار سباقات أحصنة.

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