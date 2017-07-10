الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية للمناطق المحرومة في 12 محافظة

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالي بـ 12محافظة هي: الجيزة والمنيا والأقصر والفيوم والقليوبية والبحيرة والقاهرة والمنوفية وقنا والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية.

وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة سيدة مشرف، المديرة العامة للقوافل الطبية، أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرة إلى أنه بدأت أولى هذه القوافل في يومي ٧ و٨ يوليو بمناطق مناشي الخطيب مركز الفيوم، والبغدادي مركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكفر علي شرف الدين مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

وأضافت "مشرف" أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية بمنطقة محلة فرنوى مركز شبراخيت محافظة البحيرة يومي ٩ و١٠ من شهر يوليو الجاري، لافتة إلى اطلاق قافلتين الأولى بمحافظة القاهرة بمركز شباب المقطم والثانية بمحافظة المنيا منطقة الزورة مركز مغاغة وذلك في يومي ١٠ و١١ من الشهر نفسه.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه سيتم تنفيذ ٣ قوافل خلال يومي ١١و ١٢ يوليو الجاري بمناطق عرب العيادية مركز الصف محافظة الجيزة، ومنشأة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وأبو مناع شرق مركز دشنا محافظة قنا.

وأضاف في بيان اليوم الإثنين، أنه "سيتم إطلاق قافلتين الأولى بمنطقة الروضة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، والثانية بمنطقة بغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد وذلك يومي ١٢و١٣ يوليو، واخيرا قافلة وادي الملاك مركز أبو حماد بالشرقية في يومي ١٣و١٤يوليو".

وأشار "مجاهد" الى أنه تم تنفيذ 10 قوافل طبية مجانية خلال الأسبوع الماضي بمناطق الصالحات مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والرضوان مركز جنوب بورسعيد، والهبشة مركز الجمالية محافظة الدقهلية، وخريت مركز نصر النوبة محافظة أسوان، ودير ريفا مركز أسيوط، وأم دينار مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، والأنصار مركز أهناسيا ببني سويف، والمرابعين مركز كفر سعد بدمياط، والعصلة مركز دهب بجنوب سيناء، والخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة.​