جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا بزعم محاولة دهس في الضفة الغربية

قوات الأمن الإسرائيلية تحرس الموقع الذي حاول فيه ف

القدس المحتلة (أ ف ب)

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين انه قتل فلسطينيا بالرصاص بعد أن زعم أنه حاول دهس عناصر من الجيش عند مفترق شرق تكتل غوش عتصيون الاستيطاني شمال مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش ان "المهاجم الفلسطيني حاول دهس عناصرنا عند مفترق تقوع شمال مدينة الخليل"، موضحا انه "خرج من سيارته يحمل سكينا محاولا طعن جنديا".

وأضاف أن "الجندي أصيب بجروح طفيفة (...) وردا على التهديد المباشر أطلقت قواتنا النار على المهاجم الذي لقي مصرعه".

يقع تقاطع مجمع غوش عتصيون على الطريق التي تعبر الضفة الغربية المحتلة من الشمال إلى الجنوب وتربط القدس بالخليل. وشهدت هذه المنطقة في السابق هجمات على إسرائيليين.

تشهد الأراضي الفلسطينية واسرائيل موجة عنف تسببت منذ أول اكتوبر 2015 بمقتل 275 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأمريكيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني وفق تعداد لفرانس برس.

ومعظم الفلسطينيين الذين قتلوا نفذوا او حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بواسطة السلاح الابيض، وفق المصادر الإسرائيلية.