لانتفاء الشبهة الجنائية.. حفظ التحقيقات في انهيار عقارات بولاق الدكرور

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المحامي العام الأول للنيابات، المستشار سمير حسن، اليوم الإثنين، حفظ التحقيقات في واقعة انهيار3 عقارات بمنطقة بولاق الدكرور، لعدم وجود شبهة جنائية.

وانهارت 3 عقارات بمنطقة بولاق الدكرور في 26 مارس الماضي، ما أسفر عن وفاة سيدة وابنتها وإصابة نحو 7 آخرين، بحسب اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة.

وجاء قرار حفظ التحقيقات، عقب تسلم المستشار أحمد عبد الحكيم، رئيس نيابة وسط القاهرة، لتقرير اللجنة الهندسية المشكلة من حي بولاق لإعداد تقرير حول حالة العقارات قبل سقوطها.

وأثبت تقرير اللجنة الهندسية، أن مهندس التنظيم برئاسة الحي هو المسئول عن انهيار العقارات، حيث تبين سابقة مروره على العقارات وأجرى معاينة عام 2015، وأصدر قرارا وقتها بترميم العقارات، لكونها ليست أمنة ولا تصلح للحياة بداخلها.

وتبين من التقرير أنه كان لا بد على مهندس الحي أن يمر على العقارات عقب ذلك ويتابع قرارات الترميم، ولكنه لم يتم ترميم العقارات، أو اتخاذ أي قرار بشأنها مما عرض حياة السكان للخطر، وأسفر عن سقوط العقارات.

وقال مهندس التنظيم بالحي في التحقيقات، إنه قصر في متابعة ملف عقارات بولاق أبو العلا عقب صدور قرار الترميم وعدم إعداده ميزانية وقوائم بمتطلبات الترميم، ولكن اكتفى بالمعاينة موضحًا أن هذا يرجع إلى الانشغال في العمل كما إنه عاين الكثير المنازل في حي بولاق وهناك الكثير من العقارات التي صادر بشأنها قرارات إزالة وترميم وهذا يصعب إنجازهم جميعًا في وقت واحد.

وقررت النيابة إحالة مهندس التنظيم بحي بولاق أبو العلا للمحاكمة التأديبية بتهمة التقصير في واجبات عمله.