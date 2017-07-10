محافظ الإسماعيلية يستعرض مقترحات استثمار الأراضي المستردة

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال، بوجود أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم وشدة مع المخالفين وتطبيق وفرض سيادة القانون والعمل على الحفاظ على هيبة الدولة، مضيفًا أنه لم يعد هناك أي مجال لأباطرة الاستيلاء على الأراضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، مع أعضاء وممثلي لجنة استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ومديري الزراعة وحساب بيع استصلاح الأراضي والشئون القانونية.

وجرى خلال المؤتمر، استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع ومناقشة المقترحات الخاصة بكيفية استثمار الأراضي المستردة، وعرض التقرير التفصيلي لأعمال الحصر والتصنيف والمعاينات.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تقديم عدد 4774 طلب تقنين لوضع اليد على مساحة إجمالية قدرها 55637 فدانًا، منها 2560 طلب تقنين لأراضي ولاية المحافظة، و2214 طلب تقنين لأراضي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية.