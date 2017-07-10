«لجنة النقل بالبرلمان»: لا زيادة في أسعار تذكرة المترو

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قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار المترو خلال الفترة الحالية، مضيفًا أنه تواصل مع وزير النقل بشأن التصريحات التي نُسبت إليه بشأن زيادة الأسعار، إلا أن الأخير نفى له بشكل قاطع أن يكون لديه نية برفع أسعار تذكرة المترو.

وأضاف: «نبحث عن أموال خارج الموازنة من أجل عملية تطوير مترو الأنفاق، والسكة الحديد بعيداً عن جيب المواطن، وسيتم عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة بحضور وزير النقل، لمناقشة كيفية تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق من خلال طرق وآليات بعيدة عن اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر».

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وفيما يخص أزمة المرور، أكد نائب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنها لن تحل بزيادة الغرامات على المخالفين، ولكن بوجود مراقبة إلكترونية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إصلاح الطرق.

