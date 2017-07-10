إطلاق إسم شهيد سيناء على مدرسة بكفر الشيخ.. ومنح أسرته رحلة عمرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب:- عمرو الشامي

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، منح أسرة مجند القوات المسلحة عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد سليم، 22 عاما، رحلة عمرة ومبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على إحدى مدارس قريته، تخليدا له.

شاهد أيضا

قال نصر إن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لأسرة المجند، الذي استشهد صباح الجمعة الماضى، في تفجير إرهابي بمنطقة البرث، جنوب مدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء.

كان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن عن تصدي قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء لهجوم إرهابي على نقاط تمركز جنوب رفح، ما أدى لتدمير 6 عربات ومقتل 40 تكفيريا، واستشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.