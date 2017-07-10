أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إطلاق إسم شهيد سيناء على مدرسة بكفر الشيخ.. ومنح أسرته رحلة عمرة

Google+ Print
إطلاق إسم شهيد سيناء على مدرسة بكفر الشيخ.. ومنح أسرته رحلة عمرة إطلاق إسم شهيد سيناء على مدرسة بكفر الشيخ.. ومنح أسرته رحلة عمرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- عمرو الشامي

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، منح أسرة مجند القوات المسلحة عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد سليم، 22 عاما، رحلة عمرة ومبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على إحدى مدارس قريته، تخليدا له.

شاهد أيضا

قال نصر إن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لأسرة المجند، الذي استشهد صباح الجمعة الماضى، في تفجير إرهابي بمنطقة البرث، جنوب مدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء.

كان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن عن تصدي قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء لهجوم إرهابي على نقاط تمركز جنوب رفح، ما  أدى لتدمير 6 عربات ومقتل 40 تكفيريا، واستشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»

7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»

ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة