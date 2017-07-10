فيديو| مواطن يقاطع محافظ بورسعيد: عندي 6 عيال ومرمي على الرصيف

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استنجد مواطن باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لإنقاذه وحل مشكلاته، قائلا: "عندي 6 عيال ومرمي على الرصيف، كنت عايش في عزبة أبو عوف ورموني في الشارع".

وقال المواطن، خلال مقطع فيديو عرضته فضائية "دريم"، اليوم الإثنين: "أنا شغال فران، وماعنديش سكن دلوقتي، ومرمي أنا وعيالي على الرصيف".

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وعلق المحافظ على شكوى المواطن: "كان عندنا في بورسعيد 6 عشوائيات، والحمد لله انتهينا من هذه المشكلة التي ظلت أكتر من 50 سنة، وكان يشتغلها أهل الشر في أعمالهم"، مؤكدا أن بورسعيد لا تحتوى على أي عشوائيات، وسيتم إعلانها خالية من العشوائيات نهاية هذا العام بشكل نهائي.