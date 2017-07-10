ترسانة بورسعيد البحرية تستقبل سفينة «الحرية 2»

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استقبل قطاع إصلاحات السفن الخارجية بترسانة محافظة بورسعيد البحرية، اليوم الاثنين، السفينة "الحرية 2"، التابعة لشركة تريامف، لإجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة بها.

وصعدت السفينة على الحوض العائم ٢٥ ألف طن، وذلك لعمل الإصلاحات المطلوبة طبقًا لمتطلبات الملاك وهيئة الإشراف الدولية.

ويجري حاليًا الكشف على البدن لتغيير الحديد التالف، ونظافة الحشف وضرب الرمل لعمل الدهانات اللازمة وفك بلوغ ومصايف البحر لنظافتها وصيانتها والإصلاح إذا تطلّب الأمر، كما يجري قياس خلوصات الدفة والرفاص وتغيير السيلات وعمل اختبار الشروخ وسيتم تغيير الزنك والمواسير التالفة.