أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ترسانة بورسعيد البحرية تستقبل سفينة «الحرية 2»

Google+ Print
ترسانة بورسعيد البحرية تستقبل سفينة «الحرية 2» ترسانة بورسعيد البحرية تستقبل سفينة «الحرية 2»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل قطاع إصلاحات السفن الخارجية بترسانة محافظة بورسعيد البحرية، اليوم الاثنين، السفينة "الحرية 2"، التابعة لشركة تريامف، لإجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة بها.

وصعدت السفينة على الحوض العائم ٢٥ ألف طن، وذلك لعمل الإصلاحات المطلوبة طبقًا لمتطلبات الملاك وهيئة الإشراف الدولية.

الحرية

ويجري حاليًا الكشف على البدن لتغيير الحديد التالف، ونظافة الحشف وضرب الرمل لعمل الدهانات اللازمة وفك بلوغ ومصايف البحر لنظافتها وصيانتها والإصلاح إذا تطلّب الأمر، كما يجري قياس خلوصات الدفة والرفاص وتغيير السيلات وعمل اختبار الشروخ  وسيتم تغيير الزنك والمواسير التالفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»

7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»

ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة