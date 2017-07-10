الفريق محمود حجازى يلتقى قائد الجيش الصومالى

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء أحمد محمد جمعالى قائد الجيش الصومالى والوفد المرافق له.

وأجريت لقائد الجيش الصومالى، مراسم استقبال رسمية أعقبها جلسة مباحثات رفيعة المستوى تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك التفاهم حول سبل دعم التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمى، فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة.

وأكد الفريق محمود حجازى على عمق الروابط التاريخية الراسخة التى تربط الشعبين المصرى والصومالى بصفه عامة والقوات المسلحة لكلا البلدين بصفه خاصة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك فى العديد من المجالات العسكرية وبما يدعم كافة مجالات التصدى للإرهاب البغيض الذى أصبح يهدد الأمن والاستقرار للعديد من دول المنطقة.

من جانبه أكد قائد الجيش الصومالى، حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون العسكرى مع مصر حتى تتمكن من التصدى لخطر الإرهاب وكل ما يهدد الأمن القومى الصومالى ويحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، كما حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.