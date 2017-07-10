ضبط شخص يحول أموال المصريين بالخارج لذويهم مقابل "عمولة"

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخر مقيم بالخارج؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة حيث بلغ حجم نشاطهما نحو 12 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام كل من المدعو محمد و.أ (25 سنة) يعمل بإحدى الدول العربية والمدعو علاء و.أ (37 سنة صاحب مصنع) ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين وبيعها لراغبي الحصول عليها وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري وتوصيلها إلى ذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم الثاني حيث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي بلغ قرابة مليوني ريال سعودي و100 ألف دولار أمريكي و500 ألف جنيه مصري .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.