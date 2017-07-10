ابن عم متوفى بصحراء ليبيا: سماسرة وراء هروب الشباب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف عماد عبد اللطيف عوض علي الصعيدي، معلم، يقيم بقرية أبو العزايم التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وابن عم الشاب المتوفى بصحراء ليبيا "محمد فؤاد الصعيدى"، عن وجود سماسرة بمحافظة كفر الشيخ، لتهريب الشباب للدول المجاورة بطرق غير مشروعة، من خلال استقطابهم لتسفيرهم لليبيا من خلال هجرة غير شرعية، عبر التسلل للحدود الليبية.

وأكد ابن عم الشاب المتوفى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أحد الأشخاص يقيم بقرية فدان الفقي، التابعة لمركز سيدي سالم، وهي قرية مجاورة لقريتهم، واسمه وعنوانه معلومان لديه، حيث التقى بابن عمه المتوفى قبيل سفره بأيام، وأقنعه بالسفر إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة، وهي التسلل لتلك الدولة، عبر الحدود الليبية المشتركة مع مصر.

وأشار إلى أن هذا السمسار توجه لشريك له في عمليات التهريب، يقيم بقرية أبو جاسر، وهي قرية تابعة لمركز سيدي سالم، برفقة ابن عمه "محمد فؤاد"، بشأن إجراء اتفاق بينهما، لتسفيره إلى ليبيا عن طريق التسلل كما هو المعتاد منهما، موضحًا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذين السمسارين.

وقال "الصعيدي": إن سمسار قرية أبو جاسر، لديه اتصال مع شخص آخر يقيم بمدينة السلوم، يستقبل الشباب من خلال استقلالهم سيارات تتبع شقيق أحد السماسرة، بهدف توصيلهم لهذا الشخص، وعليه يسلمهم لدليل ليبي مجهول المعلومات، كل وظيفته مساعدة الشباب في التسلل لليبيا".

وأضاف أنه بعد إتمام تلك العمليات غير المشروعة، يستقبلهم أحد الأشخاص هناك، وهو شقيق سمسار قرية أبو جاسر، يقيم ببنغازي الليبية، ويتحصل منهم على المبالغ المالية المتفق عليها مع كل شاب، بحسب اتفاقيات فيما بينهم، عقب استلام هؤلاء الشباب العمل في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الشباب ضحايا الهجرة غير الشرعية لليبيا، رفض الإفصاح عن أسمائهم، أفصحوا له عن تلك المعلومات، مؤكدًا أن تلك المعلومات صحيحة.