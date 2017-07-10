الأكثر مبيعا حتى الآن.. هذه السيارات الأنجح في 2017

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يتسابق العديد من الشركات المنتجة للسيارات لتقديم أحدث ما توصلت إليه على مستوى التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة موديلاتها المختلفة، والتي تنافس بدورها في العديد من الأسواق العالمية على عرض المبيعات، والتي تظهر بالأرقام مدى تفوق شركة على نظيرتها في هذا المجال.

ونشر موقع "إنكا" الصيني، إحصائية رقمية عن أفضل أنواع وموديلات السيارات من حيث المبيعات على مستوى العالم، خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي شهد انطلاق العديد من الموديلات مختلفة الطراز والأنواع في محاولة لإرضاء كل الأذواق بشكل عام لدى جمهور السيارات في العالم، وجاء الترتيب كالتالي..

فورد البيك أب

أصدرت الشركة الأمريكية العديد من إصدارات "F" للسيارات البيك أب، واستطاعت أن تبيع ما يقرب من 250 ألف سيارة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

تويوتا كورولا

واحدة من أشهر السيارات وأكثرها نجاحًا في العالم، واستطاعت أن تبيع 215 ألف سيارة تقريبًا على مدار النصف الأول من 2017.

نيسان روج

هي النسخة المتطورة من "X-Trail" الشهيرة، واستطاعت أن تبيع 212 ألف سيارة خلال الفترة الماضية، لا سيما وأنها إحدى أجدد السيارات التي أنتجتها "نيسان" في العالم.

فولكس فاجن جولف

تعد أشهر إصدارات "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة، واحتلت المركز الرابع بعد بيعها 210 آلاف سيارة في تلك الفترة.

هوندا سيفيك

سيارة الشركة اليابانية التاريخية، والتي تراهن عليها بشكل دائم في العديد من المحافل الدولية، واستطاعت أن تبيع 179 ألف سيارة في العالم.

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هوندا CR-V

عززت "هوندا" تفوقها بإصدار شهير آخر، بعدما باعت 177 ألف سيارة، لتحجز لنفسها المقعد الثاني في القائمة، وتحصل "CR-V" على المركز السادس.

ويلينج هونج جوانج

على الرغم من انتشارها في نطاق دولة وحيدة، فإن تربعها على عرش السوق الصينية، أسهم في بيعها ما يقرب من 176 ألف سيارة على مدار العام.

فولكس فاجن تيجوان

إحدى أفضل سيارات "فولكس" وأشهرها في العالم، ونجحت النسخة الجديدة كليا من السيارة في بيع 173 ألف سيارة على مستوى العالم.

تويوتا RAV4

تفوقت بشكل واضح خلال العام الماضي، لتحتل المركز قبل الأخير في القائمة، بعدما باعت 170 ألف سيارة تقريبًا.

هوندا HR-V

احتلت المركز الأخير في القائمة، بعدما باعت 167 ألف سيارة على مدار الشهور الأولى من العام الجاري.