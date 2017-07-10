"العربية للتصنيع": إنتاج السيارة تويوتا فروتشنر الجديدة بالشركة بدءا من اليوم

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إن الشركة اجتازت اختبارات تشغيل السيارة الجديدة تويوتا فروتشنر منذ أبريل الماضي، ليتم الإنتاج الكمي لها بدءا من اليوم.

وأضاف أنيس، خلال كلمته باحتفالية بدء الإنتاج السيارة تويوتا، أن القدرات الإنتاجية لشركته هي 17 ألف و600 سيارة سنوياً للوردية الواحدة لمختلف السيارات التي تنتجها الهيئة.

واشار إلى أن المصنع يمتلك عدداً من خطوط إنتاج السيارات ذات الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة.

وحضر الحفل وزراء الاستثمار والصناعة والتنمية المحلية وعدد من المسئولين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والسفير اليابانى بالقاهرة والفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وشركة تويوتا العالمية والمصرية.​