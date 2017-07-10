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لماذا يُقدم "الجيلي" في المستشفيات؟

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مصراوي Masrawy

لماذا يُقدم "الجيلي" في المستشفيات؟

01:24 م الإثنين 10 يوليو 2017

لماذا يُقدم "الجيلي" في المستشفيات؟

كتبت ـ أسماء حمدي:

يُعتبر "الجيلي" من الحلوى التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء. كما أنه يُستخدم في صناعة حلويات أخرى مثل الكنافة. ولكن، هل تساءلت يوماً لماذ تقوم بعض المستشفيات بتقديم "الجيلي" للمرضى في وجبات الطعام؟

يقول خبراء التغذية أن الجيلي يحتوي على مادة "الجيلاتين"، وهذه المادة لها العديد من الفوائد الصحية، لذلك تقوم العديد من المستشفيات بدمجها في النظام الغذائي للمرضى بعد الجراحة. كما يعتبر الجيلي من الحلويات الصحية بحسب ما ذكره موقع "santeplusmag"، لأنه يحتوى على البروتين، و8 أنواع من الأحماض الأمينية الأساسية للجسم.

ويتميز الجيلاتين الذي يتم إستخراجه من عظام الحيوانات، بنسبة عالية من الكولاجين، الذي يساعد في نمو الشعر والعظام، ويسرع في شفاء الجروح و يساعد علي منع هشاشة العظام، ومحاربة الكوليسترول، وتأخير علامات الشيخوخة. كما يساعد أيضاً في تحسين عملية الهضم، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسين النوم ، وتعزيز المناعة.

يُذكر أن "الجيلي" يحتوي على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، لذلك يساعد في فقدان الكثير من الوزن.

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مصراوي Masrawy

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