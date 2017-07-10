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«أزارو» يصل القاهرة وينتظم في مران الأهلي اليوم

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«أزارو» يصل القاهرة وينتظم في مران الأهلي اليوم «أزارو» يصل القاهرة وينتظم في مران الأهلي اليوم

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المغربي «وليد أزارو»، مهاجم الفريق الجديد، وصل إلى القاهرة في الخامسة فجر اليوم الاثنين؛ استعدادًا لبداية مشواره مع القلعة الحمراء.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب حصل على تأشيرة دخول في الساعات الماضية، وتم حجز تذاكر الطيران، حتى وصل إلى القاهرة فجر اليوم الاثنين، مضيفًا بأن اللاعب سينتظم في مران الفريق مساء اليوم الاثنين، من أجل البدء في الإعداد لانطلاق مشواره مع الأهلي.

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وكان اللاعب حضر إلى القاهرة عقب توقيعه للأهلي وخضع لفحص طبي شامل، ثم عاد إلى بلاده لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية قبل أن يعود إلى القاهرة فجر اليوم.

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