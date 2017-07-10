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أيوب: بطولة «كأس مصر» مهمة.. والفريق جاهز لمواجهة «دجلة»

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أيوب: بطولة «كأس مصر» مهمة.. والفريق جاهز لمواجهة «دجلة» أيوب: بطولة «كأس مصر» مهمة.. والفريق جاهز لمواجهة «دجلة»

التحرير

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قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا الملف الإفريقي والذي انتهى بمباراة القطن الكاميروني الأخيرة والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1 وصعود الأهلي إلى دور الثمانية.

وأوضح أيوب أن تركيز الجميع حاليا يتجه نحو مباراة وادي دجلة في كأس ؛ نظرا لأهمية المباراة خصوصا أن بطولة كأس مصر غائبة عن الفريق منذ فترة طويلة، ويسعى الجهاز الفني لإحراز اللقب هذا الموسم والتتويج به في مرحلة جديدة من الموسم الحالي بنجاح.
 
وكشف أيوب أن الجهاز الفني واللاعبين أنهوا مرحلة مهمة من المنافسة المحلية والإفريقية بنجاح بإحراز لقب الدوري والصعود لدور الثمانية، ويتبقى للعلامة الكاملة هذا الموسم إحراز لقب كأس مصر، وهو ما يسعى الجميع لتحقيقه.

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وأتم المدرب العام أن الجميع سيكونون جاهزين للمشاركة أمام وادي دجلة؛ نظرا لأهمية المباراة مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لا يتعامل مع اللاعبين كبدلاء وأساسيين بينما يشارك من هو جاهز.

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التحرير

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