عبد الحفيظ: حمودي لن يلحق بلقاء «دجلة»

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، سيعقد جلسة معه ومع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، في الساعات المقبلة، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بفريق الكرة.

وأكد عبد الحفيظ، أن جلسته والبدري مع المهندس محمود طاهر سيتم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالفريق من قائمة الموسم الجديد والتعاقدات ومناقشة العروض التي وصلت لبعض لاعبي الأهلي في الفترة الماضية.

وأوضح مدير الكرة أنه قام بتجهيز ملف كامل مع المدير الفني عن كافة الأمور المتعلقة بالفريق، من أجل عرضه على رئيس النادي خلال الجلسة التي ستجمعهما قريبا.

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وأشار سيد عبد الحفيظ، إلى أن أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول، سيغيب عن مباراة وادي دجلة المقبلة بدور الثمانية من بطولة كأس مصر، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب مازال ينفذ فقرات البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي من أجل شفائه من الإصابة، مشيرا إلى أن اللاعب لن يلحق بلقاء دجلة.

وكان حمودي تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة زاناكو بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.