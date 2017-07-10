«ذا صن»: جماهير الزمالك تحول ملعب برج العرب إلى ساحة حرب

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سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على أعمال العنف التي صاحبت خروج الزمالك من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله على ملعب برج العرب أمس بنتيجة 2-2 مع فريق الأهلي الليبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تفاعل الجماهير الغاضبة من النتيجة والإقصاء من خلال تحطيم الكراسي وإلقاءها في ملعب المباراة محولين اللقاء لم يشبه بساحة الحرب بعد إنتهاء اللقاء.

ودخل الزمالك لقاء الأمس بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز للتأهل إلى ربع النهائي، ونجح الفارس الأبيض في التقدم مبكرًا عبر رأسية باسم مرسي في الدقيقة 13 قبل أن يحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء طرد على إثرها المدافع محمود حمدي الونش ويدرك الفريق الليبي التعادل عبر محمد الغنودي.

ونجح الأهلي الليبي في التقدم في النتيجة في الشوط الثاني عبر ماديبي وذلك قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يدرك معروف يوسف هدف التعادل غير الكافي الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في الوقت الذي احتفلت فيه الجماهير الليبية بالفوز التاريخي للأهلي، بدأت جماهير الزمالك في إشعال الألعاب النارية وإلقاء المقاعد وأشياء أخرى في أرضية الميدان وسط محاولات حثيثة من رجال الشرطة للسيطرة على الموقف.

كما أشارت "ذا صن" إلى انتشار العديد من الصور لإصابة بعض المشجعين دون الكشف عن عدد المصابين من جراء تلك الأعمال التخريبية.

وتطرقت الصحيفة البريطانية إلى كون الزمالك يعد واحد من أنجح الفرق الإفريقية بعد تتويجه باللقب الإفريقي أكثر من أي فريق أخر في القرن العشرين، ودخل نسخة هذا العام بإعتباره واحد من أبرز المرشحين للفوز باللقب بعد الوصول إلى نهائي نسخة العام الماضي قبل الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي.