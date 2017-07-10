تفاصيل اتفاق الأهلي وسموحة في صفقة إسلام محارب

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وهاني العوضي

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن انتقال اسلام محارب لاعب الفريق السكندري، رسميًا إلي النادي الأهلي.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أن الصفقة تتضمن مقابل مادي مع بيع نهائي لمسعد عوض واستعارة لاعبين في الغالب هما ناصر ماهر وعمرو بركات، أما المقابل المادي يفضل الاحتفاظ به الآن والإعلان عنه في وقت لاحق.

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من جانبه قال وليد عرفات، أمين صندوق سموحة، في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن صفقة إسلام محارب أوشكت على الانتهاء ورحيله إلى الأهلى، بعد أن تم الاتفاق على الاستغناء عن اللاعب مقابل إثنين لاعبين ومبلغ يفوق الـ7 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن فرج عامر قال عبر حسابه الرسمي علي الفيسبوك: "الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة الكابتن مؤمن سليمان مستمر ونتمني لة التوفيق فيما هو قادم، وإسلام محارب سوف ينتقل إلي الأهلي بالرغم من أن النصر السعودي يرغب في التعاقد معة ولدينا أكثر من عرض ولكن احترمنا رغبة اللاعب أولا ومصداقيتنا".