«ميدو»: لاعبو الزمالك أقزام

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أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول بنادي وادي دجلة، أنه لم يتوقع ماحدث في مباراة الزمالك أمام أهلي طرابلس مؤكدًا أن ماحدث أحزن كل زملكاوي.

وأشار ميدو في تصريحات خاصة لبرنامج من الاخر مع محمد شبانة، أن هناك مشاكل عديدة كانت محيطة بالفريق الأبيض وتسببت في الخروج مشيرا إلي أن الزمالك طوال تاريخه تحيطه المشاكل والأزمات، لكن الفارق أن اللاعبين في السابق كانوا على قدر المسئولية ويستطيعوا التألق والأداء تحت الضغط، وهو الفارق بين أبناء الزمالك واللاعبين الحاليين.

وأضاف: " لاعبي الزمالك الحاليين جميعهم تحت الضغط يتحولون لاقزام باستثناء معروف يوسف، وأن بداية الألفية التي شهدت تألق وإنجازات للزمالك كانت مليئة بالمشاكل ومع ذلك لم يمانع النادي من الفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات، زالزمالك يجب ان يعتمد على أبنائه في المقام الأول لأن عقلية الانتصارات تتحقق مع ناشئ الزمالك والأهلي علي عكس لاعبي باقي الأندية"ز

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وتابع ميدو: "اللاعبين ليس وحدهم المسئولين عن الخروج ولكن مجلس الإدارة ويتحمل أيضا نسبة كبيرة من المسئولية مؤكدا أنه يجب على مجلس إدارة النادي التعهد أن يكمل الجهاز الفني الموسم القادم كاملا ولو تمت إقالته فيرحل معه مجلس الإدارة أيضا، وأن الزمالك لو استمر على حالة عدم الاستقرار وتغير المدربين سيظل الأهلي هو متسيد الكرة المصرية وسيظل الزمالك يحقق بطولة كل 10 سنوات".

وأردف ميدو بأن الوقت الحالي ليس مناسب له للعودة إلى التدريب في الزمالك مؤكدا أنه مستقر في وادي دجلة ولايفكر في العودة الأبيض حاليًا، قائلآ : "هناك مدربين زملكاوية يزيدون علي الزمالك ويستغلون مفاوضاته معهم لتحقيق مكاسب شخصية، وإيناسيو جاء الزمالك في ظل ظروف صعبة، ويجب أن يكون هناك مدرب جديد يعمل بصفحة بيضاء وبدون زكريات سيئة ولمدة موسم كامل مع عدم المساس بهوية الفريق ضاربا مثلا بالنادي الأهلي الذي يتعاقد مع العديد من اللاعبين لكنه يظل محافظا على القوام الأساسي للفريق علي عكس ما يحدث في الزمالك".

واختتم ميدو، حديثه أنه يستعد لتوقيع عقد جديد مع نادي وادي دجلة مدته 3 مواسم، في مشروع كروي، وأنه سيواجه الأهلي في الكأس بنفس اللاعبين الذين لعبوا أمام أسوان في ختام الدوري.